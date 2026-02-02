Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже шестерых человек арестовали за похищение подростков - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/voronezh-2071769093.html
В Воронеже шестерых человек арестовали за похищение подростков
В Воронеже шестерых человек арестовали за похищение подростков - РИА Новости, 02.02.2026
В Воронеже шестерых человек арестовали за похищение подростков
Суд арестовал шестерых человек за похищение двух подростков в Воронеже и вымогательство денег, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:35:00+03:00
2026-02-02T17:35:00+03:00
происшествия
россия
воронеж
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260202/peterburg-2071739817.html
россия
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Россия, Воронеж, Воронежская область
В Воронеже шестерых человек арестовали за похищение подростков

В Воронеже шестерых человек арестовали за похищение подростков и вымогательство

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Суд арестовал шестерых человек за похищение двух подростков в Воронеже и вымогательство денег, сообщили в СУСК России по региону.
"По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области судом в отношении шестерых мужчин в возрасте от 19 до 31 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "ж", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и пунктами "а", "в" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в CУСК.
Следователи выяснили, что 19 декабря 2025 года мужчины, находясь около торгового центра, применили силу по отношению к двум подросткам, похитили их и вымогали деньги.
"В тот же день подозреваемые, применив насилие к потерпевшим, а также высказывая угрозы применения насилия, находясь у загородного клуба в Центральном районе города Воронежа, потребовали у несовершеннолетних денежные средства. После получения 180 тысяч рублей подозреваемые отпустили потерпевших", — добавили в СУСК.
Следователи сообщили, что в ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Подозреваемого в похищении ребенка в Петербурге задержали
Вчера, 15:40
 
ПроисшествияРоссияВоронежВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала