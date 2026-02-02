В Воронеже шестерых человек арестовали за похищение подростков

ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Суд арестовал шестерых человек за похищение двух подростков в Воронеже и вымогательство денег, сообщили в СУСК России по региону.
"По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области судом в отношении шестерых мужчин в возрасте от 19 до 31 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "ж", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и пунктами "а", "в" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в CУСК.
Следователи выяснили, что 19 декабря 2025 года мужчины, находясь около торгового центра, применили силу по отношению к двум подросткам, похитили их и вымогали деньги.
"В тот же день подозреваемые, применив насилие к потерпевшим, а также высказывая угрозы применения насилия, находясь у загородного клуба в Центральном районе города Воронежа, потребовали у несовершеннолетних денежные средства. После получения 180 тысяч рублей подозреваемые отпустили потерпевших", — добавили в СУСК.
Следователи сообщили, что в ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.