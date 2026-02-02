Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал защитить подвиг участников ВОВ
08:48 02.02.2026
Володин призвал защитить подвиг участников ВОВ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать все, чтобы защитить подвиг участников Великой Отечественной войны и не допустить повторения событий тех лет.
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать все, чтобы защитить подвиг участников Великой Отечественной войны и не допустить повторения событий тех лет.
"Мы со своей стороны должны сделать всё для того, чтобы защитить тех, кого сегодня нет (участников Великой Отечественной войны - ред.). Защитить их подвиг. Защитить их самопожертвование ради того, чтобы сейчас мы с вами и весь мир мог планировать своё будущее", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе Max.
Председатель Госдумы отметил, что надо "не допустить повторения событий тех лет".
"Особенно сегодня, когда мы видим, что многие европейские государства поддерживают действия неонацистов на Украине. Пытаются умышленно переписать историю о Великой Победе советского народа", - добавил он.
Председатель Госдумы подчеркнул, что 2 февраля - особый день в истории Великой Отечественной войны.
"Это день, когда произошёл перелом и наши войска стали наступать. Пленив 22 дивизии под Сталинградом. Сама битва была жестокой. Более миллиона погибших наших солдат и офицеров. И конечно, очень сильно пострадали жители, потому что в отношении них самый настоящий геноцид проводился фашистской Германией и их союзниками", - напомнил Володин.
Общество Сталинград Германия Вячеслав Володин Госдума РФ Блокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
