Водитель, чей прицеп стал причиной ДТП в Красноярском крае, был лишен прав
19:58 02.02.2026 (обновлено: 20:27 02.02.2026)
Водитель, чей прицеп стал причиной ДТП в Красноярском крае, был лишен прав
Водитель, чей прицеп стал причиной ДТП в Красноярском крае, был лишен прав - РИА Новости, 02.02.2026
Водитель, чей прицеп стал причиной ДТП в Красноярском крае, был лишен прав
Водитель грузовика, прицеп от которого отцепился и стал причиной ДТП с подростками в Красноярском крае, лишен прав с августа 2025 года, сообщает краевой главк... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T19:58:00+03:00
2026-02-02T20:27:00+03:00
происшествия
красноярский край
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
красноярский край
Новости
происшествия, красноярский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Красноярский край, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Водитель, чей прицеп стал причиной ДТП в Красноярском крае, был лишен прав

Водителя, чей прицеп стал причиной ДТП под Красноярском, лишили прав в 2025 году

© Госавтоинспекция Красноярского краяПоследствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Госавтоинспекция Красноярского края
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае. Кадр видео
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Водитель грузовика, прицеп от которого отцепился и стал причиной ДТП с подростками в Красноярском крае, лишен прав с августа 2025 года, сообщает краевой главк МВД.
Ведомство в понедельник сообщало, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился от прицепа и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Во ФСИН сообщили, что погибшие несовершеннолетние были абитуриентами вуза ФСИН. Погиб также один сотрудник ГУФСИН.
"За рулём грузового автомобиля Iveco находился 50-летний мужчина, ранее лишенный права на управление транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Срок лишения истёк в августе прошлого года, однако водительское удостоверение он так и не восстановил", - говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили возраст погибших. По их данным, один из абитуриентов, считавшийся ранее подростком, является совершеннолетним, ему 18 лет. Взрослому погибшему — 31 год.
Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Семьям пострадавших в ДТП в Красноярском крае окажут помощь
Вчера, 18:41
 
ПроисшествияКрасноярский крайФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
