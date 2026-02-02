Водитель, чей прицеп стал причиной ДТП в Красноярском крае, был лишен прав

"За рулём грузового автомобиля Iveco находился 50-летний мужчина, ранее лишенный права на управление транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Срок лишения истёк в августе прошлого года, однако водительское удостоверение он так и не восстановил", - говорится в сообщении.