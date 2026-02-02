Водитель, чей прицеп стал причиной ДТП в Красноярском крае, был лишен прав

КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Водитель грузовика, прицеп от которого отцепился и стал причиной ДТП с подростками в Красноярском крае, лишен прав с августа 2025 года, сообщает краевой главк МВД.
Ведомство в понедельник сообщало, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился от прицепа и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Во ФСИН сообщили, что погибшие несовершеннолетние были абитуриентами вуза ФСИН. Погиб также один сотрудник ГУФСИН.
"За рулём грузового автомобиля Iveco находился 50-летний мужчина, ранее лишенный права на управление транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Срок лишения истёк в августе прошлого года, однако водительское удостоверение он так и не восстановил", - говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили возраст погибших. По их данным, один из абитуриентов, считавшийся ранее подростком, является совершеннолетним, ему 18 лет. Взрослому погибшему — 31 год.