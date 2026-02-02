В Псковской области водитель легковушки сбил женщину и двух детей

"Водитель автомобиля ВАЗ... совершил наезд на пешеходов: женщину 1989 года рождения и двух несовершеннолетних 2011 и 2014 годов рождения, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.