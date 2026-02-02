Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области водитель легковушки сбил женщину и двух детей
13:55 02.02.2026
В Псковской области водитель легковушки сбил женщину и двух детей
В Псковской области водитель легковушки сбил женщину и двух детей
Водитель легковушки сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу в Порховском районе Псковской области, пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
россия
порховский район
псковская область
новый год
россия
порховский район
псковская область
происшествия, россия, порховский район, псковская область
Происшествия, Россия, Порховский район, Псковская область, Новый год
В Псковской области водитель легковушки сбил женщину и двух детей

Легковушка сбила женщину и двух детей, переходивших дорогу в Псковской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Водитель легковушки сбил женщину и двух детей, переходивших дорогу в Порховском районе Псковской области, пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Как отмечается в канале ведомства в Max, авария произошла в воскресенье вечером на 151-м километре автодороги Великий Новгород - Порхов – Псков.
ПроисшествияРоссияПорховский районПсковская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
