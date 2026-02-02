Рейтинг@Mail.ru
Врио мэра Владимира восстанавливается после экстренной госпитализации
13:17 02.02.2026 (обновлено: 13:20 02.02.2026)
Врио мэра Владимира восстанавливается после экстренной госпитализации
Временно исполняющий обязанности главы Владимира Владимир Гарев находится на больничном, но уже идет на поправку и чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 02.02.2026
владимирская область, происшествия
Владимирская область, Происшествия
ТУЛА, 2 фев – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Владимира Владимир Гарев находится на больничном, но уже идет на поправку и чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации, комментируя сообщения в СМИ об экстренной госпитализации Гарева.
В понедельник местное сетевое издание "Зебра-ТВ" сообщало, что врио главы города Владимир Гарев экстренно доставлен в больницу, в связи с этим губернатор Владимирской области Александр Авдеев решает вопрос о передаче его обязанностей одному из заместителей главы.
"Временно исполняющий полномочия (главы города Владимир - ред.) сейчас находится на больничном, уже идет на поправку, чувствует себя, с его же слов, хорошо. Что касается кадровых решений, то они еще не приняты. Владимир Александрович остается по-прежнему исполняющим полномочия главы города Владимира", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что о новом назначении в случае его принятия сообщат официально.
Владимир Гарев был назначен на должность врио главы Владимира в конце августа 2025 года. Ранее он занимал пост первого замглавы администрации города.
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Суд во Владимире назначил экс-главе города Наумову восемь лет за взятку
19 января, 12:12
 
Владимирская область
 
 
Заголовок открываемого материала