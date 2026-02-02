ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел против трех ставропольских судей

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 10 февраля рассмотрит представления председателя следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение дел о взяточничестве в отношении трех отставных судей из Ставропольского края, сообщается на сайте коллегии.
"Рассмотрение представления председателя следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Хрипунова Михаила Ивановича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом "в" части 5 статьи 290, частью 1 статьи 30, частью 6 статьи 290 (подготовка к получению взятки - ред.), пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки - ред.) уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в повестке.
Кроме того, согласно повестке, председатель СК просит дать согласие на возбуждение дел в отношении бывшего судьи, заместителя председателя Невинномысского городского суда Ставропольского края Артема Сергеева о посредничестве во взяточничестве и судьи Октябрьского районного суда Ставрополя в отставке Тимура Набокова за посредничество, а также получение взятки.
В тот же день ВККС рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи, бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Основанием для возможного прекращения указан пункт 6 статьи 15 закона РФ "О статусе судей Российской Федерации". Данный пункт подразумевает несоблюдение судьей профессиональных запретов и ограничений, нарушение кодекса судейской этики.
Суд в Краснодаре обратил в доход РФ имущество Трахова по иску Генпрокуратуры, а также взыскал с ответчиков 3 миллиарда рублей.
Трахов был председателем Верховного суда Адыгеи более 20 лет, он ушел в отставку в 2019 году.
