Рейтинг@Mail.ru
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел против трех ставропольских судей - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/vkks-2071819014.html
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел против трех ставропольских судей
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел против трех ставропольских судей - РИА Новости, 02.02.2026
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел против трех ставропольских судей
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 10 февраля рассмотрит представления председателя следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T23:53:00+03:00
2026-02-02T23:53:00+03:00
происшествия
россия
ставропольский край
республика адыгея
александр бастрыкин
артём сергеев
ставропольский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251124/vkks-2057120930.html
россия
ставропольский край
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ставропольский край, республика адыгея, александр бастрыкин, артём сергеев, ставропольский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Республика Адыгея, Александр Бастрыкин, Артём Сергеев, Ставропольский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел против трех ставропольских судей

ВККС рассмотрит представление Бастрыкина о возбуждении дел против трех судей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 10 февраля рассмотрит представления председателя следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение дел о взяточничестве в отношении трех отставных судей из Ставропольского края, сообщается на сайте коллегии.
"Рассмотрение представления председателя следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Хрипунова Михаила Ивановича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом "в" части 5 статьи 290, частью 1 статьи 30, частью 6 статьи 290 (подготовка к получению взятки - ред.), пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки - ред.) уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в повестке.
Кроме того, согласно повестке, председатель СК просит дать согласие на возбуждение дел в отношении бывшего судьи, заместителя председателя Невинномысского городского суда Ставропольского края Артема Сергеева о посредничестве во взяточничестве и судьи Октябрьского районного суда Ставрополя в отставке Тимура Набокова за посредничество, а также получение взятки.
В тот же день ВККС рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи, бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Основанием для возможного прекращения указан пункт 6 статьи 15 закона РФ "О статусе судей Российской Федерации". Данный пункт подразумевает несоблюдение судьей профессиональных запретов и ограничений, нарушение кодекса судейской этики.
Суд в Краснодаре обратил в доход РФ имущество Трахова по иску Генпрокуратуры, а также взыскал с ответчиков 3 миллиарда рублей.
Трахов был председателем Верховного суда Адыгеи более 20 лет, он ушел в отставку в 2019 году.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВККС разрешила возбудить дело против адыгейского судьи Воитлева
24 ноября 2025, 13:00
 
ПроисшествияРоссияСтавропольский крайРеспублика АдыгеяАлександр БастрыкинАртём СергеевСтавропольский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала