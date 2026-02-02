Рейтинг@Mail.ru
Задержанная по делу о пожаре в сауне в Кузбассе не признала вину - РИА Новости, 02.02.2026
08:03 02.02.2026 (обновлено: 10:21 02.02.2026)
Задержанная по делу о пожаре в сауне в Кузбассе не признала вину
Елена Селищева, администратор частной сауны в городе Прокопьевске, задержанная по делу о пожаре, в результате которого погибли пять подростков, не признает... РИА Новости, 02.02.2026
КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Елена Селищева, администратор частной сауны в городе Прокопьевске, задержанная по делу о пожаре, в результате которого погибли пять подростков, не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово.
"Вину обвиняемая не признала, но по обстоятельствам дала дала показания", - сказал в суде следователь, который просит заключить женщину под стражу.
В свою очередь обвиняемая попросила суд на заключать ее под стражу и назначить меру пресечения "более мягкую", потому что у нее есть дети.
В понедельник суд избирает меру пресечения 36-летней Селищевой, администратору сауны, где 31 января при пожаре погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Администратору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, фигурантка допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних, она не проконтролировала температурный режим и дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20.30 (около 16.30 мск) в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар.
Подростки, погибшие при пожаре в сауне, находились там без взрослых
