Администратор сауны на Кузбассе, где погибли 5 человек, в суде

Администратор сауны на Кузбассе, где погибли 5 человек, в суде

© РИА Новости Администратор сауны на Кузбассе, где погибли 5 человек, в суде

Задержанная по делу о пожаре в сауне в Кузбассе не признала вину

КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Елена Селищева, администратор частной сауны в городе Прокопьевске, задержанная по делу о пожаре, в результате которого погибли пять подростков, не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово.

« "Вину обвиняемая не признала, но по обстоятельствам дала дала показания", - сказал в суде следователь, который просит заключить женщину под стражу.

В свою очередь обвиняемая попросила суд на заключать ее под стражу и назначить меру пресечения "более мягкую", потому что у нее есть дети.

В понедельник суд избирает меру пресечения 36-летней Селищевой, администратору сауны, где 31 января при пожаре погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.