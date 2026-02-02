Рейтинг@Mail.ru
Венгрия обратилась в суд ЕС для отмены запрета на импорт российского газа - РИА Новости, 02.02.2026
15:58 02.02.2026
Венгрия обратилась в суд ЕС для отмены запрета на импорт российского газа
Венгрия обратилась в суд ЕС для отмены запрета на импорт российского газа - РИА Новости, 02.02.2026
Венгрия обратилась в суд ЕС для отмены запрета на импорт российского газа
Венгрия подала в суд ЕС для отмены запрета на импорт нефти и газа из России, передает агентство MTI со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:58:00+03:00
2026-02-02T15:58:00+03:00
в мире
венгрия
россия
словакия
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
венгрия
россия
словакия
в мире, венгрия, россия, словакия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, Словакия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России
Венгрия обратилась в суд ЕС для отмены запрета на импорт российского газа

Венгрия подала иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт российского газа

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Венгрия подала в суд ЕС для отмены запрета на импорт нефти и газа из России, передает агентство MTI со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.
"Венгерское правительство подало иск в суд ЕС с требованием аннулирования принятого решения", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
По словам министра, процесс продлится полтора-два года.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили о намерении подать в суд ЕС иск с целью отмены этой меры.
Ранее Сийярто заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для экономики Венгрии. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
В миреВенгрияРоссияСловакияПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
