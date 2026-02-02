Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла впервые отправила за рубеж груз сжиженного газа - РИА Новости, 02.02.2026
04:19 02.02.2026
Венесуэла впервые отправила за рубеж груз сжиженного газа
Венесуэла впервые отправила за рубеж груз сжиженного газа
Венесуэла впервые в своей истории отправила за пределы страны груз сжиженного нефтяного газа, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес. РИА Новости, 02.02.2026
2026
в мире, венесуэла
В мире, Венесуэла
Венесуэла впервые отправила за рубеж груз сжиженного газа

Венесуэла отправила первый в своей истории экспортный груз сжиженного газа

© Flickr / Márcio Cabral de MouraВид на Каракас, столицу Венесуэлы
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Flickr / Márcio Cabral de Moura
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы. Архивное фото
МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Венесуэла впервые в своей истории отправила за пределы страны груз сжиженного нефтяного газа, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
"Горжусь тем, что могу поделиться этим моментом: из Венесуэлы вышел корабль Chrysopigi Lady с первым грузом сжиженного нефтяного газа. Вместе с рабочим классом мы отмечаем этот исторический рубеж, экспортировав первую молекулу газа страны. Это достижение для благосостояния венесуэльского народа", - написала Родригес в своем Telegram-канале, приложив видео с газовым танкером.
Исторически Венесуэла направляла все свои объемы сжиженного газа на внутренний рынок, полностью покрывая внутренний спрос, и не имела избытка для внешних поставок. В январе текущего года правительство республики объявило о подписании контракта на экспорт газа, не уточняя получателя.
Президент США Дональд Трамп
США очень довольны работой властей Венесуэлы, заявил Трамп
30 января, 20:12
 
В миреВенесуэла
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
