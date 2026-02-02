Венесуэла впервые отправила за рубеж груз сжиженного газа

Исторически Венесуэла направляла все свои объемы сжиженного газа на внутренний рынок, полностью покрывая внутренний спрос, и не имела избытка для внешних поставок. В январе текущего года правительство республики объявило о подписании контракта на экспорт газа, не уточняя получателя.