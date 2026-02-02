Рейтинг@Mail.ru
В США пройдет первый министерский форум по критически важным минералам - РИА Новости, 02.02.2026
23:26 02.02.2026
В США пройдет первый министерский форум по критически важным минералам
В США пройдет первый министерский форум по критически важным минералам
В Вашингтоне в среду состоится инаугурационный министерский форум по критически важным минералам, нацеленный на укрепление и диверсификацию глобальных цепочек...
в мире
сша
китай
марко рубио
дональд трамп
сша
китай
В США пройдет первый министерский форум по критически важным минералам

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. В Вашингтоне в среду состоится инаугурационный министерский форум по критически важным минералам, нацеленный на укрепление и диверсификацию глобальных цепочек поставок, сообщает государственный департамент США.
"4 февраля 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио примет в здании госдепа в Вашингтоне инаугурационную министерскую встречу по критически важным минералам. Соединенные Штаты примут международные делегации для продвижения совместных усилий по укреплению и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов", - говорится в сообщениях дипведомства.

С приветственным словом в ходе мероприятия в среду также выступит вице-президент США Джей Ди Вэнс, следует из сообщения.
Инициатива проходит на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.
15.01.2026
Трамп поручил начать переговоры по импорту критических минералов
В миреСШАКитайМарко РубиоДональд Трамп
 
 
