В США пройдет первый министерский форум по критически важным минералам

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. В Вашингтоне в среду состоится инаугурационный министерский форум по критически важным минералам, нацеленный на укрепление и диверсификацию глобальных цепочек поставок, сообщает государственный департамент США.
"4 февраля 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио примет в здании госдепа в Вашингтоне инаугурационную министерскую встречу по критически важным минералам. Соединенные Штаты примут международные делегации для продвижения совместных усилий по укреплению и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов", - говорится в сообщениях дипведомства.
С приветственным словом в ходе мероприятия в среду также выступит вице-президент США Джей Ди Вэнс, следует из сообщения.
Инициатива проходит на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов с целью снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.
