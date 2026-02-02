В США пройдет первый министерский форум по критически важным минералам

«

"4 февраля 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио примет в здании госдепа в Вашингтоне инаугурационную министерскую встречу по критически важным минералам. Соединенные Штаты примут международные делегации для продвижения совместных усилий по укреплению и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов", - говорится в сообщениях дипведомства.