В Кировской области подняли все сошедшие с путей вагоны

"Все сошедшие с путей на перегоне Оричи - Шалегово вагоны подняты, электроснабжение восстановлено. Сейчас ведутся работы по ремонту поврежденных путей. Планируется, что уже в течение дня движение поездов по одному из путей будет открыто", - говорится в сообщении.