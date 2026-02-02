Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области подняли все сошедшие с путей вагоны - РИА Новости, 02.02.2026
15:18 02.02.2026 (обновлено: 15:24 02.02.2026)
В Кировской области подняли все сошедшие с путей вагоны
В Кировской области подняли все сошедшие с путей вагоны - РИА Новости, 02.02.2026
В Кировской области подняли все сошедшие с путей вагоны
Все сошедшие с путей в Кировской области вагоны грузового поезда подняты, электроснабжение восстановлено, движение по одному из путей планируется открыть в... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
кировская область
https://ria.ru/20260121/poezd-2069365210.html
кировская область
происшествия, кировская область
Происшествия, Кировская область
В Кировской области подняли все сошедшие с путей вагоны

В Кировской области подняли все сошедшие с путей вагоны грузового поезда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев – РИА Новости. Все сошедшие с путей в Кировской области вагоны грузового поезда подняты, электроснабжение восстановлено, движение по одному из путей планируется открыть в течение дня, сообщает правительство региона.
Ранее Горьковская железная дорога сообщала о том, что в воскресенье произошел сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы, в которых задействованы восстановительные поезда.
"Все сошедшие с путей на перегоне Оричи - Шалегово вагоны подняты, электроснабжение восстановлено. Сейчас ведутся работы по ремонту поврежденных путей. Планируется, что уже в течение дня движение поездов по одному из путей будет открыто", - говорится в сообщении.
Для перевозки пассажиров электричек и части поездов дальнего следования организована работа 25 автобусов, они будут курсировать до полного восстановления железнодорожного движения.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Самарской области поезд врезался в машину, выехавшую на переезд
21 января, 17:11
 
ПроисшествияКировская область
 
 
