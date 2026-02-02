https://ria.ru/20260202/urvantsev-2071668066.html
Урванцев перешел из "Челябинска" в "Нижний Новгород"
Футболист Матвей Урванцев перешел из выступающего в Первой лиге "Челябинска" в "Нижний Новгород", сообщает Telegram-канал команды Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 02.02.2026
