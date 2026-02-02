Рейтинг@Mail.ru
Урванцев перешел из "Челябинска" в "Нижний Новгород"
Футбол
 
11:39 02.02.2026
Урванцев перешел из "Челябинска" в "Нижний Новгород"
Урванцев перешел из "Челябинска" в "Нижний Новгород"
Футболист Матвей Урванцев перешел из выступающего в Первой лиге "Челябинска" в "Нижний Новгород", сообщает Telegram-канал команды Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 02.02.2026
спорт, россия, челябинск, нижний новгород, спартак москва, кубок россии по футболу, первая лига, российская премьер-лига (рпл)
Урванцев перешел из "Челябинска" в "Нижний Новгород"

Урванцев перешел из выступающего в Первой лиге "Челябинска" в "Нижний Новгород"

Матвей Урванцев
Матвей Урванцев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : ФК "Челябинск"
Матвей Урванцев. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Футболист Матвей Урванцев перешел из выступающего в Первой лиге "Челябинска" в "Нижний Новгород", сообщает Telegram-канал команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
За уральский клуб в Первой лиге и Кубке России 21-летний нападающий провел 22 матча, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Урванцев начинал карьеру в Челябинске, а также прошел через Академию футбола имени Юрия Коноплева, Академию московского "Спартака", "Мастер-Сатурн" и "Чертаново". Форвард провел во Второй лиге 43 матча, на его счету 13 мячей и 13 результативных передач.
Футбол
 
