Россия предлагала Ирану вывоз обогащенного урана, заявил Песков

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана как возможный вариант, который привел бы к снятию раздражителей для ряда стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.