https://ria.ru/20260202/uran-2071691233.html
Россия предлагала Ирану вывоз обогащенного урана, заявил Песков
Россия предлагала Ирану вывоз обогащенного урана, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2026
Россия предлагала Ирану вывоз обогащенного урана, заявил Песков
Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана как возможный вариант, который привел бы к снятию раздражителей для ряда стран, сообщил... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:58:00+03:00
2026-02-02T12:58:00+03:00
2026-02-02T12:58:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20260202/iran-2071643611.html
россия
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, Иран, США, Дмитрий Песков
Россия предлагала Ирану вывоз обогащенного урана, заявил Песков
Песков: Россия предлагала Ирану услугу по вывозу излишков обогащенного урана