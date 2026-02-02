Рейтинг@Mail.ru
В Черкассах около 350 человек протестуют из-за дела об убийстве полицейских
23:58 02.02.2026 (обновлено: 02:50 03.02.2026)
В Черкассах около 350 человек протестуют из-за дела об убийстве полицейских
в мире
украина
черкассы
черкасская область
вооруженные силы украины
украина
черкассы
черкасская область
2026
В Черкассах около 350 человек протестуют из-за дела об убийстве полицейских

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Около 350 человек устроили акцию протеста возле областной военной администрации в Черкассах - областном центре в центральной Украине, требуя объективного расследования убийства четверых полицейских и застрелившего их экс-бойца ВСУ, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Глава полиции Украины Иван Выговский 27 января сообщил, что находившийся в розыске по статье об убийстве гражданин застрелил четырех полицейских в Черкасской области, которые стремились его задержать, стрелявшего ликвидировали. Начальник Черкасского областного управления полиции Олег Гудима сообщил, что преступник раньше был украинским военнослужащим.
"В центре Черкасс возле областной военной администрации ветераны войны устроили акцию. К ним присоединились 350 человек со всей Украины. Участники акции требовали объективного расследования событий, произошедших 27 января, тогда погибли четверо полицейских и ветеран Сергей Русинов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По информации телеканал, митингующие также требовали отдать тело ликвидированного экс-военнослужащего и привлечь к ответственности начальника полиции Черкасской области.
