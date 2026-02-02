В Черкассах около 350 человек протестуют из-за дела об убийстве полицейских

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Около 350 человек устроили акцию протеста возле областной военной администрации в Черкассах - областном центре в центральной Украине, требуя объективного расследования убийства четверых полицейских и застрелившего их экс-бойца ВСУ, сообщил украинский телеканал "Общественное".