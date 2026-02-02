Рейтинг@Mail.ru
Киевляне готовы отдать землю в обмен на мир, показал опрос - РИА Новости, 02.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 02.02.2026
Киевляне готовы отдать землю в обмен на мир, показал опрос
Киевляне готовы отдать землю в обмен на мир, показал опрос - РИА Новости, 02.02.2026
Киевляне готовы отдать землю в обмен на мир, показал опрос
Журналисты киевского онлайн-сообщества "Фактум инфо" опубликовали в своём Telegram-канале видео, на котором опросили киевлян о том, какое первое решение они бы... РИА Новости, 02.02.2026
Киевляне готовы отдать землю в обмен на мир, показал опрос

Опрос "Фактум инфо": киевляне отдали бы землю за мир, если бы стали президентом

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Журналисты киевского онлайн-сообщества "Фактум инфо" опубликовали в своём Telegram-канале видео, на котором опросили киевлян о том, какое первое решение они бы приняли, заняв кресло президента, большинство ответов касались окончания конфликта и повышения пенсий.
«
"Отдала бы землю, чтобы закончилась война", - сообщила журналистам одна из опрошенных жительниц Киева.
Участники митинга за отставку Владимира Зеленского и увольнение главы его офиса Андрея Ермака в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Жители Киева вновь вышли на митинг против Зеленского и Ермака
22 ноября 2025, 14:47
«
"Первое решение – чтобы был мир, чтобы люди жили хорошо", - ответила другая опрошенная.
Значительная часть ответов коснулась повышения пенсий и улучшения социальных условий.
"Пенсия – это очень актуально, потому что на 3 тысячи гривен (70 долларов – ред.) прожить невозможно", - пожаловалась другая жительница.
Некоторые из опрошенных также упомянули необходимость борьбы с коррупцией. Отдельные респонденты ответили, что не хотели бы занимать пост президента или затруднились с ответом.
Ранее сообщалось, что число граждан Украины, согласных на территориальные уступки для урегулирования конфликта, выросло втрое с 2022 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью. Опрошено было 1001 респондент. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Опрос показал, сколько украинцев согласны на территориальные уступки
2 января, 13:55
 
