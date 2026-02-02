Киевляне готовы отдать землю в обмен на мир, показал опрос

"Первое решение – чтобы был мир, чтобы люди жили хорошо", - ответила другая опрошенная.

"Пенсия – это очень актуально, потому что на 3 тысячи гривен (70 долларов – ред.) прожить невозможно", - пожаловалась другая жительница.

Некоторые из опрошенных также упомянули необходимость борьбы с коррупцией. Отдельные респонденты ответили, что не хотели бы занимать пост президента или затруднились с ответом.