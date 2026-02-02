Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 02.02.2026
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости, 02.02.2026
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
Москва рассчитывает, что при условии сохранения исходной анкориджской формулы "рано или поздно" можно будет приблизиться к решению по украинскому кризису,... РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
мирный план сша по украине
москва
россия
украина
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине

МИД России: к миру на Украине можно приблизиться с учетом формулы Анкориджа

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что при условии сохранения исходной анкориджской формулы "рано или поздно" можно будет приблизиться к решению по украинскому кризису, заявили в МИД РФ.
«
"Рассчитываем, что при условии сохранения исходной анкориджской формулы, а также бережного отношения к интересам российской стороны, мы рано или поздно сможем вплотную приблизиться к переговорному решению украинской проблемы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Заголовок открываемого материала