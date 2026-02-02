https://ria.ru/20260202/ukraina-2071805865.html
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
Москва рассчитывает, что при условии сохранения исходной анкориджской формулы "рано или поздно" можно будет приблизиться к решению по украинскому кризису,... РИА Новости, 02.02.2026
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
МИД России: к миру на Украине можно приблизиться с учетом формулы Анкориджа