На Украине будут судить экс-замглавы училища за поездку детей в Крым

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Бывшего заместителя руководителя училища в Херсонской области будут судить на Украине за организацию в октябре 2022 года поездки детей в Крым, сообщили в офисе украинского генпрокурора.
"Направили в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины - бывшего заместителя руководителя… Херсонского профессионального училища № 2", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
В ведомстве обвиняют женщину в отправке семи детей в Крым, где те учились и получили российские паспорта. В офисе генпрокурора уточнили, что женщина находится под арестом, ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Директора ялтинской школы задержали в Киеве
14 января, 18:42