Минкультуры Украины передало ПЦУ два корпуса Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министерство культуры Украины сообщило в понедельник о передаче двух корпусов Киево-Печерской лавры в безвозмездное пользование раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ).

"Министерство культуры Украины передало в безвозмездное пользование монастырской общине Православной церкви Украины первые два корпуса на территории Нижней лавры … Переданы корпуса №70 и №49, расположенные на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", - сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

Сообщается, что целью передачи корпусов является "создание условий для полноценного проведения религиозных и монастырских практик общины ПЦУ", а также "процесс юридического закрепления ее служения в Киево-Печерской лавре".

Украинские власти с начала 2023 года пытаются изгнать монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры – старейшего на территории исторической Руси монастыря. В марте 2023 года минкультуры Украины уведомило монастырь о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель, но они отказались. Занимавший тогда должность министра культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца, впоследствии он был отправлен властями под домашний арест, но был освобожден после внесения залога.