Минкультуры Украины передало ПЦУ два корпуса Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.02.2026
18:46 02.02.2026
Минкультуры Украины передало ПЦУ два корпуса Киево-Печерской лавры
Минкультуры Украины передало ПЦУ два корпуса Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.02.2026
Минкультуры Украины передало ПЦУ два корпуса Киево-Печерской лавры
Министерство культуры Украины сообщило в понедельник о передаче двух корпусов Киево-Печерской лавры в безвозмездное пользование раскольнической структуре... РИА Новости, 02.02.2026
украина
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украина
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Минкультуры Украины передало ПЦУ два корпуса Киево-Печерской лавры

Минкультуры Украины передало раскольникам ПЦУ два корпуса Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министерство культуры Украины сообщило в понедельник о передаче двух корпусов Киево-Печерской лавры в безвозмездное пользование раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ).
"Министерство культуры Украины передало в безвозмездное пользование монастырской общине Православной церкви Украины первые два корпуса на территории Нижней лавры … Переданы корпуса №70 и №49, расположенные на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", - сообщило ведомство в своём Telegram-канале.
В Днепропетровске сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
18 января, 15:39
В Днепропетровске сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
18 января, 15:39
Сообщается, что целью передачи корпусов является "создание условий для полноценного проведения религиозных и монастырских практик общины ПЦУ", а также "процесс юридического закрепления ее служения в Киево-Печерской лавре".
Украинские власти с начала 2023 года пытаются изгнать монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры – старейшего на территории исторической Руси монастыря. В марте 2023 года минкультуры Украины уведомило монастырь о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель, но они отказались. Занимавший тогда должность министра культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца, впоследствии он был отправлен властями под домашний арест, но был освобожден после внесения залога.
Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры. Национальный заповедник еще в начале 2023 года запретил УПЦ проводить богослужения в главных храмах верней лавры и в то же время разрешил их проводить раскольникам из ПЦУ, отобрал многие постройки на территории нижней лавры.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата храма
30 января, 23:20
30 января, 23:20
 
УкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
