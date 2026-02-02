На Украине выросло число случаев сопротивления сотрудникам военкоматов

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Число случаев сопротивления граждан сотрудникам военкоматов на Украине растет, с 2022 года зафиксировано 526 таких инцидентов, также почти ежедневно происходят нападения на представителей военкоматов, сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

По его словам, в 2022 году зафиксировано всего 5 случаев сопротивления сотрудникам военкоматов, в прошлом году их было уже 341.