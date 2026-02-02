https://ria.ru/20260202/ukraina-2071751455.html
На Украине выросло число случаев сопротивления сотрудникам военкоматов
На Украине зафиксировали 526 случаев сопротивления сотрудникам военкоматов
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Число случаев сопротивления граждан сотрудникам военкоматов на Украине растет, с 2022 года зафиксировано 526 таких инцидентов, также почти ежедневно происходят нападения на представителей военкоматов, сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.
"С начала военного положения полицией задокументировано 526 фактов сопротивления работникам ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.) в связи с выполнением ими служебных обязанностей… В целом в течение 2022-2026 годов наблюдается увеличение случаев сопротивления гражданами работникам ТЦК", - сказал Выговский в интервью украинскому изданию "Цензор".
По его словам, в 2022 году зафиксировано всего 5 случаев сопротивления сотрудникам военкоматов, в прошлом году их было уже 341.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.