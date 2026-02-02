https://ria.ru/20260202/ukraina-2071738066.html
СМИ сообщили о французских хакерах на Украине
СМИ сообщили о французских хакерах на Украине - РИА Новости, 02.02.2026
СМИ сообщили о французских хакерах на Украине
Франция направляет на Украину специалистов для изучения якобы российского вредоносного программного обеспечения, сообщает портал Intelligence Online. РИА Новости, 02.02.2026
СМИ сообщили о французских хакерах на Украине
Intelligence Online: Франция послала в Киев специалистов по кибербезопасности