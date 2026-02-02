Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о французских хакерах на Украине
15:33 02.02.2026
СМИ сообщили о французских хакерах на Украине
Франция направляет на Украину специалистов для изучения якобы российского вредоносного программного обеспечения, сообщает портал Intelligence Online. РИА Новости, 02.02.2026
в мире
украина
франция
киев
служба безопасности украины
украина
франция
киев
в мире, украина, франция, киев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Франция, Киев, Служба безопасности Украины
© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Франция направляет на Украину специалистов для изучения якобы российского вредоносного программного обеспечения, сообщает портал Intelligence Online.
"Команды французских специалистов по операциям оборонительного характера в киберпространстве путешествуют в Киев ежемесячно, чтобы анализировать российское вредоносное ПО, обнаруженное на украинском цифровом фронте", - говорится в публикации на сайте портала.
Отмечается, что со стороны Украины в это сотрудничество вовлечены СБУ и главное управление разведки минобороны.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пророссийские хакеры заблокировали мессенджер для общения ВСУ
26 января, 22:50
 
В миреУкраинаФранцияКиевСлужба безопасности Украины
 
 
