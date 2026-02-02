На Украине более 160 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сто шестьдесят два населенных пункта в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях обесточены из-за непогоды, сообщает в понедельник украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
"Из-за сложных погодных условий (обледенение и обмерзание линий электропередачи) на утро полностью обесточены 162 населенных пункта в трех областях - Одесской, Николаевской и Кировоградской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Ранее украинский метеорологический центр сообщал о том, что на Украине усиливаются морозы, в течение понедельника ожидается падение температуры до минус 26 градусов.
Как сообщила ранее в понедельник украинская энергетическая компания ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве и Киевской области. Местные энергокомпании в Житомирской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины также сообщали о введении экстренных отключений электричества.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
