На Украине более 160 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сто шестьдесят два населенных пункта в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях обесточены из-за непогоды, сообщает в понедельник украинская энергетическая компания "Укрэнерго".

"Из-за сложных погодных условий (обледенение и обмерзание линий электропередачи) на утро полностью обесточены 162 населенных пункта в трех областях - Одесской, Николаевской и Кировоградской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.