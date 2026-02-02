Рейтинг@Mail.ru
На Украину надвигаются морозы до минус 26 градусов
12:42 02.02.2026
На Украину надвигаются морозы до минус 26 градусов
На Украину надвигаются морозы до минус 26 градусов
Сильные морозы ожидаются на Украине в понедельник, в отдельных регионах страны воздух остынет до минус 26 градусов, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 02.02.2026
Украина, Житомирская область, Ровненская область, Юрий Продан, ДТЭК, Новый год
На Украину надвигаются морозы до минус 26 градусов

В отдельных регионах Украины воздух в понедельник остынет до минус 26 градусов

Зимний Киев
Зимний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сильные морозы ожидаются на Украине в понедельник, в отдельных регионах страны воздух остынет до минус 26 градусов, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского гидрометцентра.
Наиболее сильные морозы - до 26 градусов ниже нуля - ожидаются в Сумской и Житомирской областях на севере Украины. В Черниговской, Харьковской, Ровненской областях ожидается до минус 25 градусов, а в Киевской и Волынской областях похолодает до 24 градусов мороза.
Киев
В Киеве ввели экстренные отключения электричества
Вчера, 11:48
По данным онлайн-карты, сильные морозы на Украине продержатся всю неделю.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
Президент США Дональд Трамп
Украина столкнулась с морозами, несравнимыми с холодом в США, считает Трамп
29 января, 21:00
 
Украина, Житомирская область, Ровненская область, Юрий Продан, ДТЭК, Новый год
 
 
