На Украину надвигаются морозы до минус 26 градусов

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сильные морозы ожидаются на Украине в понедельник, в отдельных регионах страны воздух остынет до минус 26 градусов, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского гидрометцентра.
Наиболее сильные морозы - до 26 градусов ниже нуля - ожидаются в Сумской и Житомирской областях на севере Украины. В Черниговской, Харьковской, Ровненской областях ожидается до минус 25 градусов, а в Киевской и Волынской областях похолодает до 24 градусов мороза.
По данным онлайн-карты, сильные морозы на Украине продержатся всю неделю.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.