Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 02.02.2026
"Настоящие рогоносцы": на Западе неожиданно высказались об Украине
"Настоящие рогоносцы": на Западе неожиданно высказались об Украине
Европа точно не будет размещать войска для охраны границ Украины после окончания конфликта, а по итогам всего украинского кризиса именно она оказалась главной... РИА Новости, 02.02.2026
"Настоящие рогоносцы": на Западе неожиданно высказались об Украине

Экс-госсекретарь Лелуш: Европа оказалась главным проигравшим на Украине

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинский военный в зоне СВО
Украинский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинский военный в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Европа точно не будет размещать войска для охраны границ Украины после окончания конфликта, а по итогам всего украинского кризиса именно она оказалась главной проигравшей стороной, заявил бывший государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш в эфире местного телеканала TVL.
"Послевоенный период будет очень нестабильным, ведь многие люди будут удручены территориальным разделением, особенно на украинской стороне. Я не знаю, кто будет охранять эту границу, но это точно будут не европейские войска", — отметил политик.
"У нас проблемы": на Западе забили тревогу, увидев происходящее в России
02:34
В интервью он также отметил, что ввязывание Старого Света в конфликт на Украине показало отсутствие стратегического видения западных управленцев. Так, Европа, фактически, приблизилась к войне с Россией из-за слепого следования за администрацией в Вашингтоне.
"Но настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Мы слепо последовали за Байденом в эту войну, еще когда Россия даже не объявила о своем участии, во имя благих намерений и высоких принципов. <…> Когда идешь на войну, лучше знать, как из нее выйти. <…> Но это безумие! Ни немцы, ни кто-либо другой не хотят воевать с Россией", — подытожил Лелуш.
"Напуган до смерти": на Западе раскрыли, что случилось с Зеленским
03:16
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент добавил, что умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
 
