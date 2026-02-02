МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Европа точно не будет размещать войска для охраны границ Украины после окончания конфликта, а по итогам всего украинского кризиса именно она оказалась главной проигравшей стороной, заявил бывший государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш в эфире местного телеканала TVL.
«
"Послевоенный период будет очень нестабильным, ведь многие люди будут удручены территориальным разделением, особенно на украинской стороне. Я не знаю, кто будет охранять эту границу, но это точно будут не европейские войска", — отметил политик.
«
"Но настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Мы слепо последовали за Байденом в эту войну, еще когда Россия даже не объявила о своем участии, во имя благих намерений и высоких принципов. <…> Когда идешь на войну, лучше знать, как из нее выйти. <…> Но это безумие! Ни немцы, ни кто-либо другой не хотят воевать с Россией", — подытожил Лелуш.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент добавил, что умные люди прекрасно понимают, что это фейк.