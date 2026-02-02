"Еще одно наступление". В США раскрыли планы Украины

"Украинцы наконец осознали, с чем им предстоит столкнуться. Зеленскому потребуется время, чтобы смириться с тем, что для него все кончено. И я думаю, что политический крах наступит очень быстро, потому что он — несостоявшийся лидер несостоявшегося государства и у него нет решения. Украинский народ начинает осознавать, что он потерпел крах. <…> Теперь коррупционная машина у всех на виду, и это вызывает гнев. Так что нас ждет политический и социальный коллапс. Экономический и военный уже наступили. Это и есть коллапс Украины", — подчеркнул аналитик.