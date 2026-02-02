МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украина проигрывает как на поле боя, так и на дипломатическом фронте, тогда как Россия успешно достигает поставленных целей, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: "Еще одно наступление — и все будет кончено". <…> Украина спрашивает у США: "А как же гарантии безопасности?" А Америка им: "Ну, мы поговорим об этом после того, как вы покинете Донбасс". Так что украинцы в проигрыше по всем фронтам. <…> Россия получает то, что хочет", — отметил он.
По оценкам Риттера, Украину и лично Владимира Зеленского в скором времени ожидает полное фиаско.
"Украинцы наконец осознали, с чем им предстоит столкнуться. Зеленскому потребуется время, чтобы смириться с тем, что для него все кончено. И я думаю, что политический крах наступит очень быстро, потому что он — несостоявшийся лидер несостоявшегося государства и у него нет решения. Украинский народ начинает осознавать, что он потерпел крах. <…> Теперь коррупционная машина у всех на виду, и это вызывает гнев. Так что нас ждет политический и социальный коллапс. Экономический и военный уже наступили. Это и есть коллапс Украины", — подчеркнул аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 1085 военнослужащих.