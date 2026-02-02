https://ria.ru/20260202/ukraina-2071606137.html
Жительница Северска рассказала, как украинская полиция охотилась за детьми
Жительница Северска рассказала, как украинская полиция охотилась за детьми
Жительница Северска рассказала, как украинская полиция охотилась за детьми
РИА Новости: в Северске украинские полицейские ломали двери, чтобы отнять детей
ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Представители украинской полиции и других организаций в присутствии иностранных журналистов выламывали двери, чтобы насильно вывезти детей из Северска, за который на тот момент шли бои в Донбассе, рассказала РИА Новости беженка из данного города.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин
в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины
), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
"У нас соседка была - девочка девяти лет. Приехала к ним в дом полиция, также военная полиция, корреспонденты иностранные и такие (украинские - ред.). А они (соседи с ребенком - ред.) не хотели въезжать. Так двери выламывались, дети сильно перепугались", - рассказала женщина.
По словам жительницы Северска
, детей, у которых не было родственников, насильно увозили в Днепропетровск
. Она рассказала, что один раз удалось всей улицей отбить и спрятать одну из соседок с детьми.
«
"Один раз мы отбили реально семью, и дети убежали. У нас они жили потом, прятались - мама с тремя сыновьями. Они выскочили через окна в одних футболка в феврале", - пояснила собеседница агентства.
По ее совам, в итоге семью все-таки вывезли, когда мать ранило осколком.
"В итоге маму ранило, и они были вынуждены выехать во Львов
. Ее вывезли в больницу, но она когда поправилась, через Львов, через Европу
они выехали в Россию
. И уже в Москве", - пояснила женщина.