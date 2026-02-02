Уиткофф в ближайшие дни посетит Израиль, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ближайшие дни, как ожидается, посетит Израиль для переговоров с премьером Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными чиновниками из системы безопасности на фоне возможной эскалации вокруг Ирана, сообщил 13-й канала израильского телевидения со ссылкой на свои источники.
"На этой неделе в Израиль прибудет специальный посланник президента США Стив Уиткофф. Он планирует встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и руководством системы безопасности", - сообщает новостная служба телеканала.
Трамп указал на наличие "самых мощных кораблей" у берегов Ирана
1 февраля, 20:32
Журналисты телеканала утверждают, что американский посланник прибудет в Израиль уже во вторник.
Отмечается, что визит Уиткоффа станет продолжением усилий по координации между США и Израилем на фоне возможной подготовки американского удара по Ирану.
В минувшие выходные начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) посетил Вашингтон. По данным гостелерадиокомпании Kan, Замир провел встречи с высокопоставленными американскими чиновниками в Вашингтоне "в контексте подготовки США к нападению на Иран". По утверждению государственного вещателя, Израиль и Соединенные Штаты "действуют в полной координации", еврейское государство рассчитывает получить от США "заблаговременное предупреждение в случае решения об атаке".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".