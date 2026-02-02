Жителя Ингушетии будут судить за убийство 16-летней давности

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя республики, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 222 (приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов к нему)… Фигурант частично признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния", - говорится в сообщении.