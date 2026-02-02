Рейтинг@Mail.ru
15:34 02.02.2026
Жителя Ингушетии будут судить за убийство 16-летней давности
Жителя Ингушетии будут судить за убийство 16-летней давности
происшествия, республика ингушетия, россия
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия
Жителя Ингушетии будут судить за убийство 16-летней давности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 2 фев - РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что 16 лет назад он застрелил своего знакомого, сообщило региональное СУСК.
По версии следствия, в январе 2010 года подозреваемый, которому сейчас 42 года, в станице Орджоникидзевская на почве неприязненных отношений произвел в 27-летнего жителя республики несколько выстрелов из переделанного в боевой травматического пистолета. В тот же день от полученных огнестрельных ранений мужчина скончался в больнице, было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" УК РФ, а стрелявший скрылся и был объявлен в розыск. В июле 2025 года его нашли и задержали, при нем был пистолет Макарова с восемью патронами калибра 9 миллиметров.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя республики, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 222 (приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов к нему)… Фигурант частично признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния", - говорится в сообщении.
В региональной прокуратуре отметили, что уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд Ингушетии.
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
