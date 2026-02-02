Рейтинг@Mail.ru
Новгородский депутат отправил три "Камаза" со стройматериалами в зону СВО
Надежные люди
 
15:09 02.02.2026
Новгородский депутат отправил три "Камаза" со стройматериалами в зону СВО
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров организовал отправку трех автомобилей "Камаз" со строительными материалами в зону СВО.
2026
Надежные люди, Новгородская областная Дума, Новгородская область, КамАЗ (завод)

Новгородский депутат отправил три "Камаза" со стройматериалами в зону СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров организовал отправку трех автомобилей "Камаз" со строительными материалами в зону СВО.
"В зону проведения специальной военной операции мы отправили три автомобиля "Камаз" с очередной партией груза", - сообщил Тихомиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что при поддержке пестовских предпринимателей были закуплены 34 кубических метра пиломатериалов, 1,5 тонны гвоздей и металлических скоб.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
