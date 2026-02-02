https://ria.ru/20260202/tver-2071751689.html
В Тверской области на 2,2% выросло количество субъектов МСП за год
В Тверской области на 2,2% выросло количество субъектов МСП за год - РИА Новости, 02.02.2026
В Тверской области на 2,2% выросло количество субъектов МСП за год
В Тверской области было зарегистрировано более 49 тысяч субъектов МСП, это на 2,2% больше, чем в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.02.2026
тверская область
В Тверской области на 2,2% выросло количество субъектов МСП за год
В Верхневолжье на 2,2% увеличилось число субъектов МСП за год
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Тверской области было зарегистрировано более 49 тысяч субъектов МСП, это на 2,2% больше, чем в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
На данный момент общая численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства Тверской области составляет 223 тысячи человек, что на 8% больше показателей прошлого года.
Наибольшая доля бизнеса в регионе приходится на оптовую и розничную торговлю (28,7%), строительство (10%) и обрабатывающие производства (7,4%).
Увеличение количества малых и средних предприятий в регионе стало возможным, в том числе, благодаря комплексной государственной поддержке, которая оказывается субъектам МСП на территории региона центром "Мой бизнес".
Центр работает по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Содействие малым и средним предприятиям, которые вносят значимый вклад в развитие экономики Верхневолжья, обозначено временно исполняющим обязанности губернатора Виталием Королевым в числе приоритетных задач правительства Тверской области в экономической сфере.