В Тверской области на 2,2% выросло количество субъектов МСП за год

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Тверской области было зарегистрировано более 49 тысяч субъектов МСП, это на 2,2% больше, чем в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

На данный момент общая численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства Тверской области составляет 223 тысячи человек, что на 8% больше показателей прошлого года.

Наибольшая доля бизнеса в регионе приходится на оптовую и розничную торговлю (28,7%), строительство (10%) и обрабатывающие производства (7,4%).

Увеличение количества малых и средних предприятий в регионе стало возможным, в том числе, благодаря комплексной государственной поддержке, которая оказывается субъектам МСП на территории региона центром "Мой бизнес".

Центр работает по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".