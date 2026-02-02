Ливень вызвал наводнение в Бодруме

АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Сильный ливень привел к наводнениям в турецком курортном районе Бодрум провинции Мугла: улицы превратились в озёра, несколько домов оказались подтопленными, один автомобиль унесло потоками воды, сообщило агентство Сильный ливень привел к наводнениям в турецком курортном районе Бодрум провинции Мугла: улицы превратились в озёра, несколько домов оказались подтопленными, один автомобиль унесло потоками воды, сообщило агентство DHA

"В результате сильных дождей в семи домах произошло подтопление на уровне четырех-пяти сантиметров", - приводит издание слова мэра Бодрума Тамера Мандалинчи.

По данным агентства, дождь, усилившийся в вечерние часы, вызвал резкий подъем уровня воды в руслах рек. В районе Битез автомобиль, унесенный потоком, застрял в водосточном канале; водитель был спасен пожарными и муниципальными службами.

В районе Акьярлы зафиксировано обрушение дороги на берегу реки, на месте были приняты меры безопасности. В Голтюркбюке и Ортакенте подтоплены семь домов. После окончания дождя начались масштабные работы по очистке улиц, переулков, русел ручьев и основных магистралей.