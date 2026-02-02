Рейтинг@Mail.ru
Ливень вызвал наводнение в Бодруме - РИА Новости, 02.02.2026
Туризм
 
00:39 02.02.2026 (обновлено: 01:53 02.02.2026)
Ливень вызвал наводнение в Бодруме
Ливень вызвал наводнение в Бодруме
Сильный ливень привел к наводнениям в турецком курортном районе Бодрум провинции Мугла: улицы превратились в озёра, несколько домов оказались подтопленными,...
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Туризм, В мире, Бодрум, Мугла (провинция), Турция, Туризм
Ливень вызвал наводнение в Бодруме

Ливень в Турции привел к наводнениям в курортном районе Бодрум, подтоплены дома

© AP Photo / Efekan AkyuzТурецкие спасатели
Турецкие спасатели
© AP Photo / Efekan Akyuz
Турецкие спасатели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Сильный ливень привел к наводнениям в турецком курортном районе Бодрум провинции Мугла: улицы превратились в озёра, несколько домов оказались подтопленными, один автомобиль унесло потоками воды, сообщило агентство DHA.
"В результате сильных дождей в семи домах произошло подтопление на уровне четырех-пяти сантиметров", - приводит издание слова мэра Бодрума Тамера Мандалинчи.
Последствия проливных дождей в Аланье, Турция - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Аланье ливни вызвали подтопления, восемь человек эвакуированы
7 декабря 2025, 19:47
7 декабря 2025, 19:47
По данным агентства, дождь, усилившийся в вечерние часы, вызвал резкий подъем уровня воды в руслах рек. В районе Битез автомобиль, унесенный потоком, застрял в водосточном канале; водитель был спасен пожарными и муниципальными службами.
В районе Акьярлы зафиксировано обрушение дороги на берегу реки, на месте были приняты меры безопасности. В Голтюркбюке и Ортакенте подтоплены семь домов. После окончания дождя начались масштабные работы по очистке улиц, переулков, русел ручьев и основных магистралей.
Мандалинчи сообщил, что наиболее пострадавшими районами стали Ортакент, Тургутрейс, Битез, Конаджик, Тюркбюкю и Гёлькёй. По его словам, в районе рынка Тургутреис из-за переполнения водосточных труб под угрозой подтопления оказались некоторые предприятия.
Бодрум - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Российских туристов срочно вывели из моря в Бодруме из-за необычной угрозы
7 августа 2025, 13:26
7 августа 2025, 13:26
 
