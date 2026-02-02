Турция не будет менять систему "все включено", считает отельер

АНКАРА, 2 фев — РИА Новости. Туристическая отрасль Турции не пойдет на радикальные изменения системы "всё включено" на фоне наплыва российских туристов, поскольку такой шаг нанес бы ущерб самому сектору, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости представитель туристической индустрии, владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.

Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов. Москва ожидает, что Турцию в 2026 году посетят около 6,5 миллионов российских туристов, заявил ранее временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов

"Кардинальные изменения системы "всё включено" в нынешних условиях стали бы выстрелом в ногу для турецкого туризма", — заявил Бильгинер агентству.

По словам владельца отеля, система "всё включено" остаётся ключевым конкурентным преимуществом Турции на международном туристическом рынке. Он полагает, что именно предсказуемость расходов и понятный формат отдыха делают страну особенно привлекательной для массового туриста, в том числе из России, на фоне роста цен и нестабильности на других направлениях.

Эксперт также считает, что резкие изменения в модели обслуживания неизбежно приведут к снижению загрузки отелей и потере лояльной аудитории. По его оценке, туристы, привыкшие к формату "всё включено", в случае его демонтажа либо удорожания будут искать альтернативы в других странах или сокращать продолжительность отдыха, что напрямую ударит по доходам отрасли.

Кроме того, Бильгинер отметил, что текущая структура туризма в Турции выстроена под массовый поток и долгосрочные контракты с туроператорами. По его мнению, отказ от привычной системы потребовал бы перестройки всей цепочки — от ценообразования и логистики до кадров и закупок, что в условиях высокой конкуренции и внешних рисков является неоправданным и экономически опасным шагом.

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что из-за системы "все включено" туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. В свою очередь председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в беседе с РИА Новости предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы "без алкоголя".