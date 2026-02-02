Рейтинг@Mail.ru
Турция не будет менять систему "все включено", считает отельер - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:14 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/turtsija-2071629558.html
Турция не будет менять систему "все включено", считает отельер
Турция не будет менять систему "все включено", считает отельер - РИА Новости, 02.02.2026
Турция не будет менять систему "все включено", считает отельер
Туристическая отрасль Турции не пойдет на радикальные изменения системы "всё включено" на фоне наплыва российских туристов, поскольку такой шаг нанес бы ущерб... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T09:14:00+03:00
2026-02-02T09:14:00+03:00
туризм
турция
россия
анталья (провинция)
алексей иванов
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150020/61/1500206127_120:503:2110:1622_1920x0_80_0_0_adecdf9e364398834537bcd7e8e8bace.jpg
https://ria.ru/20260112/antalja-2067309584.html
https://ria.ru/20260125/ostrovok-2070140797.html
https://ria.ru/20260120/mir-2064367513.html
турция
россия
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150020/61/1500206127_169:0:2332:1622_1920x0_80_0_0_594df6eb6f54716bbfce136e4b4ec357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, анталья (провинция), алексей иванов, туризм
Туризм, Турция, Россия, Анталья (провинция), Алексей Иванов, Туризм
Турция не будет менять систему "все включено", считает отельер

Отельер: Турция не пойдет на радикальные изменения системы "все включено"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Пляж одного из курортов Антальи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 2 фев — РИА Новости. Туристическая отрасль Турции не пойдет на радикальные изменения системы "всё включено" на фоне наплыва российских туристов, поскольку такой шаг нанес бы ущерб самому сектору, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости представитель туристической индустрии, владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.
Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов. Москва ожидает, что Турцию в 2026 году посетят около 6,5 миллионов российских туристов, заявил ранее временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
Пляж одного из отелей в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Анталье предупредили о риске лишиться российских туристов
12 января, 09:01
"Кардинальные изменения системы "всё включено" в нынешних условиях стали бы выстрелом в ногу для турецкого туризма", — заявил Бильгинер агентству.
По словам владельца отеля, система "всё включено" остаётся ключевым конкурентным преимуществом Турции на международном туристическом рынке. Он полагает, что именно предсказуемость расходов и понятный формат отдыха делают страну особенно привлекательной для массового туриста, в том числе из России, на фоне роста цен и нестабильности на других направлениях.
Эксперт также считает, что резкие изменения в модели обслуживания неизбежно приведут к снижению загрузки отелей и потере лояльной аудитории. По его оценке, туристы, привыкшие к формату "всё включено", в случае его демонтажа либо удорожания будут искать альтернативы в других странах или сокращать продолжительность отдыха, что напрямую ударит по доходам отрасли.
Кроме того, Бильгинер отметил, что текущая структура туризма в Турции выстроена под массовый поток и долгосрочные контракты с туроператорами. По его мнению, отказ от привычной системы потребовал бы перестройки всей цепочки — от ценообразования и логистики до кадров и закупок, что в условиях высокой конкуренции и внешних рисков является неоправданным и экономически опасным шагом.
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Эксперты рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта
25 января, 08:09
Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что из-за системы "все включено" туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. В свою очередь председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в беседе с РИА Новости предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы "без алкоголя".
Турецкое руководство обсуждает идеи представителей туристического сектора по возможным изменениям в системе "все включено" в курортных отелях, сообщили ранее РИА Новости в турецких властных структурах.
Мужчина с картой Мир от Сбербанка у банкомата в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Мир" за границей: в каких странах туристы могут платить российской картой
20 января, 06:07
 
ТуризмТурцияРоссияАнталья (провинция)Алексей ИвановТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала