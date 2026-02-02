https://ria.ru/20260202/tsena-2071724288.html
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы - РИА Новости, 02.02.2026
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы из-за морозов, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:43:00+03:00
2026-02-02T14:43:00+03:00
2026-02-02T14:43:00+03:00
в мире
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_a938bc12cbc6cb57ccf3d15ee7a0d181.jpg
https://ria.ru/20250225/elektroenergiya-2001556102.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_e7a852a6ea08337bad111152ea189c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы
Yle: цена на электроэнергию в Финляндии побила рекорд зимы из-за морозов
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы из-за морозов, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle.
"Сегодня в Финляндии
за биржевое электричество придется платить рекордно высокую для этой зимы цену", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, в понедельник средняя стоимость электроэнергии с учетом налогов составит более 38 евроцентов за киловатт-час. По данным вещателя, предыдущий максимум зимы был зафиксирован 30 января, когда средняя суточная цена составила 31 евроцент за киловатт-час.
"В начале года электроэнергия заметно подорожала не только из-за морозов, но и по причине замерзания ветряков и безветренной погоды, что серьезно снизило производство электричества на ветроэлектростанциях", - сказано в сообщении.