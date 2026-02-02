Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы

Как уточняет Yle, в понедельник средняя стоимость электроэнергии с учетом налогов составит более 38 евроцентов за киловатт-час. По данным вещателя, предыдущий максимум зимы был зафиксирован 30 января, когда средняя суточная цена составила 31 евроцент за киловатт-час.

"В начале года электроэнергия заметно подорожала не только из-за морозов, но и по причине замерзания ветряков и безветренной погоды, что серьезно снизило производство электричества на ветроэлектростанциях", - сказано в сообщении.