Рейтинг@Mail.ru
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/tsena-2071724288.html
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы - РИА Новости, 02.02.2026
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы из-за морозов, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:43:00+03:00
2026-02-02T14:43:00+03:00
в мире
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_a938bc12cbc6cb57ccf3d15ee7a0d181.jpg
https://ria.ru/20250225/elektroenergiya-2001556102.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_e7a852a6ea08337bad111152ea189c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы

Yle: цена на электроэнергию в Финляндии побила рекорд зимы из-за морозов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Цена биржевой электроэнергии в Финляндии побила рекорд зимы из-за морозов, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle.
"Сегодня в Финляндии за биржевое электричество придется платить рекордно высокую для этой зимы цену", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, в понедельник средняя стоимость электроэнергии с учетом налогов составит более 38 евроцентов за киловатт-час. По данным вещателя, предыдущий максимум зимы был зафиксирован 30 января, когда средняя суточная цена составила 31 евроцент за киловатт-час.
"В начале года электроэнергия заметно подорожала не только из-за морозов, но и по причине замерзания ветряков и безветренной погоды, что серьезно снизило производство электричества на ветроэлектростанциях", - сказано в сообщении.
Стеклянные изоляторы на линиях электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
СМИ: в странах Балтии резко выросли цены на электроэнергию
25 февраля 2025, 17:49
 
В миреФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала