В Ростовской области отразили воздушную атаку
В Ростовской области отразили воздушную атаку
Воздушная атака БПЛА отражена в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщает губернатор РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
безопасность
ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Чертковский район, Юрий Слюсарь , Безопасность
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в двух районах Ростовской области