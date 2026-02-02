Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что Россия и Китай впечатлены военными операциями США - РИА Новости, 02.02.2026
22:12 02.02.2026
Трамп считает, что Россия и Китай впечатлены военными операциями США
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай впечатлены военными операциями США. РИА Новости, 02.02.2026
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп
Трамп считает, что Россия и Китай впечатлены военными операциями США

Трамп: Россия и Китай впечатлены военными операциями США

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай впечатлены военными операциями США.
"Мы отлично справились. Я поговорил с Китаем, он сказал: "Очень впечатляюще. Очень впечатляюще". Я поговорил с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, он сказал: "Вау, это было нечто". Этого мы и хотим. Нас должны уважать", - заявил Трамп в ходе программы The Dan Bongino Show, которую ведет бывший заместитель директора ФБР Дэн Бонджино, говоря о военных успехах США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
