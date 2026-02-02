ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился по просьбе индийского премьера Нарендры Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%.
Трамп по просьбе Моди согласился снизить пошлину для Индии
Трамп по просьбе Моди согласился снизить пошлину для Индии - РИА Новости, 02.02.2026
Трамп по просьбе Моди согласился снизить пошлину для Индии
Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился по просьбе индийского премьера Нарендры Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%. РИА Новости, 02.02.2026
в мире
сша
индия
дональд трамп
нарендра моди
