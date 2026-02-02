https://ria.ru/20260202/tramp-2071798274.html
Трамп утверждает, что отношения США и Индии станут еще более крепкими
Трамп утверждает, что отношения США и Индии станут еще более крепкими
Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что "поразительные" отношения между двумя странами станут более... РИА Новости, 02.02.2026
Трамп утверждает, что отношения США и Индии станут еще более крепкими
Трамп назвал нынешний уровень отношений между США и Индией поразительным