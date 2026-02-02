Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что отношения США и Индии станут еще более крепкими - РИА Новости, 02.02.2026
20:14 02.02.2026 (обновлено: 20:17 02.02.2026)
Трамп утверждает, что отношения США и Индии станут еще более крепкими
Трамп утверждает, что отношения США и Индии станут еще более крепкими - РИА Новости, 02.02.2026
Трамп утверждает, что отношения США и Индии станут еще более крепкими
Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что "поразительные" отношения между двумя странами станут более... РИА Новости, 02.02.2026
в мире, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди
В мире, США, Индия, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Трамп утверждает, что отношения США и Индии станут еще более крепкими

Трамп назвал нынешний уровень отношений между США и Индией поразительным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что "поразительные" отношения между двумя странами станут более крепкими.
В понедельник посол США в Индии Серджио Гор сообщил, что Трамп и Моди провели телефонный разговор.
«
"Наши поразительные отношения с Индией в будущем станут еще крепче", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп утверждает, что Индия якобы готова закупать больше американской нефти
