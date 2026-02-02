Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от российской нефти - РИА Новости, 02.02.2026
20:12 02.02.2026 (обновлено: 20:22 02.02.2026)
Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от российской нефти
Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от российской нефти - РИА Новости, 02.02.2026
Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от российской нефти
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а РИА Новости, 02.02.2026
Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от российской нефти

Трамп: Моди согласился прекратить закупать российскую нефть

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы.
"Он (Моди – ред.) согласился прекратить закупать российскую нефть и начать покупать значительно больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы", - написал Трамп в соцсети Truth Social после телефонного разговора между лидерами.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Индия отвергла утверждения США о причине задержки торгового соглашения
9 января, 17:08
 
