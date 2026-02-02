https://ria.ru/20260202/tramp-2071797854.html
Трамп заявил, что Моди пообещал нарастить закупки американских товаров
Премьер Индии Нарендра Моди пообещал существенно нарастить закупки американской продукции: более чем на 500 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 02.02.2026
Трамп: Моди пообещал увеличить закупки товаров в США более чем на $500 млрд