Трамп провел телефонный разговор с премьером Индии
Трамп провел телефонный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 02.02.2026
Трамп провел телефонный разговор с премьером Индии
Президент США Дональд Трамп в понедельник провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил посол США в Индии Серджио Гор. РИА Новости, 02.02.2026
