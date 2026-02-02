Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме подтвердили позицию Трампа по ядерному оружию, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/tramp-2071632924.html
В Белом доме подтвердили позицию Трампа по ядерному оружию, пишут СМИ
В Белом доме подтвердили позицию Трампа по ядерному оружию, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2026
В Белом доме подтвердили позицию Трампа по ядерному оружию, пишут СМИ
В Белом доме заявили о желании президента США Дональда Трампа сохранить ограничения по ядерному оружию и включить Китай в переговоры о контроле над... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T09:31:00+03:00
2026-02-02T09:31:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339352_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_30acc66c76aca82c5bd15e70626597c5.jpg
https://ria.ru/20260202/grenlandiya-2071605470.html
https://ria.ru/20260202/evropa-2071057677.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339352_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4297ea70916cefea92bc1e4699d014e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Белом доме подтвердили позицию Трампа по ядерному оружию, пишут СМИ

FT: Трамп хочет сохранить ограничения по ядерному оружию и привлечь к теме Китай

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Белом доме заявили о желании президента США Дональда Трампа сохранить ограничения по ядерному оружию и включить Китай в переговоры о контроле над вооружениями, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновника американской администрации.
"Президент Трамп неоднократно говорил о необходимости противодействия угрозе, которую представляет ядерное оружие для всего мира, и указывал, что он хотел бы сохранить ограничения на ядерное оружие и включить Китай в переговоры о контроле над вооружениями", - заявил чиновник.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ
02:08
При этом газета также полагает, что Трамп, известный своей непредсказуемостью, может в последний момент согласиться продолжить придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ).
Ранее Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Договор предусматривал реальные, поддающиеся проверке и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. Согласно его положениям, через семь лет после вступления в силу — к февралю 2018 года — и в последующий период суммарные показатели СНВ у каждой из сторон не должны были превышать 700 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми носителями, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков.
ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Хватить мечтать". НАТО неожиданно встала на сторону России
08:00
 
В миреРоссияСШАКитайДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала