Рейтинг@Mail.ru
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 02.02.2026 (обновлено: 06:23 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/tramp-2071612489.html
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы - РИА Новости, 02.02.2026
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп на субботнем ужине в шуточной форме заявил о присоединении к стране Канады, Гренландии и Венесуэлы, его слова приводит американская... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T04:35:00+03:00
2026-02-02T06:23:00+03:00
в мире
гренландия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
сша
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_b652178cac6f3dac31df1d406b631e86.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2070908194.html
https://ria.ru/20260201/tramp-2071489235.html
гренландия
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbdb272f9782f52e02c72c1e8a99c25d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, сша, венесуэла
В мире, Гренландия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Венесуэла
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы

WP: Трамп высказался о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на субботнем ужине в шуточной форме заявил о присоединении к стране Канады, Гренландии и Венесуэлы, его слова приводит американская газета Washington Post.
«
"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить. <…> У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м", — приводятся в статье слова президента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России
29 января, 09:14
Автор статьи отмечает, что Трамп обращался к вопросу территориальной экспансии США не раз. Позже президент сыронизировал, что ему придется сократить речь, чтобы успеть в прямом эфире посмотреть за американским вторжением в Гренландию.
«
"Некоторые шутки прозвучали неудачно, и в зале снова и снова воцарялась тишина", — комментирует он атмосферу на мероприятии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В самих Соединенных Штатах также существует сильная оппозиция курсу президента на экспансионизм в западном полушарии. В частности, 8 января сенат США одобрил резолюцию, запрещающую Трампу направлять американские войска с военными миссиями против Венесуэлы без санкции конгресса.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму из-за России
Вчера, 00:59
 
В миреГренландияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортСШАВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала