США обошли Японию по выплавке стали, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что Америка произвела больше стали в 2025 году, чем Япония – один из мировых лидеров в этой отрасли. РИА Новости, 02.02.2026
