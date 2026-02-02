Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о планах реконструкции Кеннеди-центра - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/tramp-2071607881.html
Трамп объявил о планах реконструкции Кеннеди-центра
Трамп объявил о планах реконструкции Кеннеди-центра - РИА Новости, 02.02.2026
Трамп объявил о планах реконструкции Кеннеди-центра
Президент США Дональд Трамп объявил о планах по закрытию на модернизацию главной театрально-концертной площадки Вашингтона, Трамп-Кеннеди-центра, которая... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T03:03:00+03:00
2026-02-02T03:03:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063788161_0:0:3101:1744_1920x0_80_0_0_aec4b56259655f1d61404cf7ff02e375.jpg
https://ria.ru/20251207/tramp-2060374500.html
https://ria.ru/20251230/ssha-2065573663.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063788161_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_b3aa5287af7e94c6af2cc68bf45128d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп
Трамп объявил о планах реконструкции Кеннеди-центра

Трамп объявил о планах по закрытию Кеннеди-центра на реконструкцию на два года

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЦентр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне
Центр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Центр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о планах по закрытию на модернизацию главной театрально-концертной площадки Вашингтона, Трамп-Кеннеди-центра, которая продлится около двух лет.
"Я пришёл к выводу, что самый быстрый способ вывести Трамп-Кеннеди-центр на высочайший уровень успеха, красоты и величия - это примерно на два года прекратить развлекательную деятельность, запланировав торжественное повторное открытие", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Трамп признался, что лучшим отдыхом для него является ремонт
7 декабря 2025, 04:29
Согласно планам Трампа, центр планируется закрыть на реконструкцию 4 июля 2026 года. По мнению американского лидера, временное закрытие позволит получить более качественный результат в более короткие сроки.
«
"Это важное решение, принятое с учётом мнений многих высокоуважаемых экспертов, позволит превратить уставший, изношенный и обветшавший центр - учреждение, которое на протяжении многих лет находилось в плохом состоянии как в финансовом, так и в структурном плане - в первоклассную мировую цитадель искусства, музыки и развлечений, гораздо лучше, чем когда-либо прежде", - написал он.
Ранее Трамп сменил руководство Кеннеди-центра, а сам был избран председателем попечительского совета. Президент высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Имя американского лидера добавили к названию театра в декабре.
Центр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Кеннеди-центре отменили еще несколько концертов после переименования
30 декабря 2025, 09:43
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала