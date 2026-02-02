Трамп объявил о планах реконструкции Кеннеди-центра

«

"Это важное решение, принятое с учётом мнений многих высокоуважаемых экспертов, позволит превратить уставший, изношенный и обветшавший центр - учреждение, которое на протяжении многих лет находилось в плохом состоянии как в финансовом, так и в структурном плане - в первоклассную мировую цитадель искусства, музыки и развлечений, гораздо лучше, чем когда-либо прежде", - написал он.