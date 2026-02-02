Трамп объявил о планах реконструкции Кеннеди-центра

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о планах по закрытию на модернизацию главной театрально-концертной площадки Вашингтона, Трамп-Кеннеди-центра, которая продлится около двух лет.
"Я пришёл к выводу, что самый быстрый способ вывести Трамп-Кеннеди-центр на высочайший уровень успеха, красоты и величия - это примерно на два года прекратить развлекательную деятельность, запланировав торжественное повторное открытие", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Согласно планам Трампа, центр планируется закрыть на реконструкцию 4 июля 2026 года. По мнению американского лидера, временное закрытие позволит получить более качественный результат в более короткие сроки.
"Это важное решение, принятое с учётом мнений многих высокоуважаемых экспертов, позволит превратить уставший, изношенный и обветшавший центр - учреждение, которое на протяжении многих лет находилось в плохом состоянии как в финансовом, так и в структурном плане - в первоклассную мировую цитадель искусства, музыки и развлечений, гораздо лучше, чем когда-либо прежде", - написал он.
Ранее Трамп сменил руководство Кеннеди-центра, а сам был избран председателем попечительского совета. Президент высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Имя американского лидера добавили к названию театра в декабре.
