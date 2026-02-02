Актер из сериала "Универ" Николай Ткаченко погиб в зоне СВО

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", погиб в зоне СВО, сообщил РИА Новости его коллега, актер Рамиз Алиев.

Ранее в СМИ сообщали, что Ткаченко ушел в зону СВО добровольцем, заключив контракт с Министерством обороны РФ

"Да, я об этом узнал в январе. Мы периодически общались, изредка переписывались, когда он в сети появлялся. В последний раз был в сети четвертого декабря, а о гибели я узнал уже 10 января", - рассказал Алиев.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино , окончил Театральный институт им. Бориса Щукина. С 2021 года служил в Театре Современной драматургии.

Среди его театральных работ наиболее заметными стали роль Вадима Соколова в спектакле "Сказка для взрослых" Е. Венедиктова (театр ТОМАС, 2020 ), роль Пеппе в спектакле "Не друзья" Ф. Болоньо, П. Костелла, П. Дженовезе, П. Маммини, Р. Равелло (Театр Современной драматургии, 2021).