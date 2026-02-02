https://ria.ru/20260202/tkachenko-2071728913.html
Актер из сериала "Универ" Николай Ткаченко погиб в зоне СВО
Актер из сериала "Универ" Николай Ткаченко погиб в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2026
Актер из сериала "Универ" Николай Ткаченко погиб в зоне СВО
Российский актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", погиб в зоне СВО, сообщил РИА Новости его коллега, актер... РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", погиб в зоне СВО, сообщил РИА Новости его коллега, актер Рамиз Алиев.
Ранее в СМИ сообщали, что Ткаченко ушел в зону СВО добровольцем, заключив контракт с Министерством обороны РФ
"Да, я об этом узнал в январе. Мы периодически общались, изредка переписывались, когда он в сети появлялся. В последний раз был в сети четвертого декабря, а о гибели я узнал уже 10 января", - рассказал Алиев.
Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино
, окончил Театральный институт им. Бориса Щукина. С 2021 года служил в Театре Современной драматургии.
Среди его театральных работ наиболее заметными стали роль Вадима Соколова в спектакле "Сказка для взрослых" Е. Венедиктова (театр ТОМАС, 2020 ), роль Пеппе в спектакле "Не друзья" Ф. Болоньо, П. Костелла, П. Дженовезе, П. Маммини, Р. Равелло (Театр Современной драматургии, 2021).
Он также известен по таким фильмам и сериалам, как "СеняФедя" (2018), "В активном поиске" (2021), "ИП Пирогова-4" (2021), "Невский. Охота на Архитектора" (2021), "Универ.10 лет спустя" (2021), "СашаТаня" (2022) и другим.