Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией стало бесплатным
09:21 02.02.2026
Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией стало бесплатным
общество, россия, михаил мурашко
Хорошие новости, Общество, Россия, Михаил Мурашко
Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией стало бесплатным

Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией с 2026 года предоставляется в РФ бесплатно по полису ОМС, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Знаковым этапом развития программы стало включение предимплантационного генетического тестирования эмбрионов в перечень услуг, предоставляемых бесплатно по полису ОМС. Это актуально для родителей детей, у которых выявлены генетические или хромосомнные заболевания, в том числе в ходе расширенного неонатального скрининга", - говорится в статье Мурашко на сайте "KP.RU".
Он уточнил, что это позволит выявлять хромосомные аномалии до переноса эмбриона, повышая шансы на успешное развитие беременности и на рождение здорового ребенка.
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
31 января, 12:55
 
