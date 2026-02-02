Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией стало бесплатным

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией с 2026 года предоставляется в РФ бесплатно по полису ОМС, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он уточнил, что это позволит выявлять хромосомные аномалии до переноса эмбриона, повышая шансы на успешное развитие беременности и на рождение здорового ребенка.