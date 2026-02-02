https://ria.ru/20260202/testirovanie-2071631482.html
Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией стало бесплатным
Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией стало бесплатным - РИА Новости, 02.02.2026
Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией стало бесплатным
Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией с 2026 года предоставляется в РФ бесплатно по полису ОМС, сообщил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T09:21:00+03:00
2026-02-02T09:21:00+03:00
2026-02-02T09:21:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_81bd849c8ea79651ddc067048b3a039f.jpg
https://ria.ru/20260131/starenie-2071411985.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f33d95549b0bea59cc0618d32f4717c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко
Хорошие новости, Общество, Россия, Михаил Мурашко
Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией стало бесплатным
Генетическое тестирование эмбрионов перед имплантацией стало бесплатным по ОМС