Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался пересматривать дело о тест-полосках для OneTouch - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/test-poloski-2071786541.html
Суд отказался пересматривать дело о тест-полосках для OneTouch
Суд отказался пересматривать дело о тест-полосках для OneTouch - РИА Новости, 02.02.2026
Суд отказался пересматривать дело о тест-полосках для OneTouch
Верховный суд России вернул Псковской областной клинической больнице без рассмотрения ее кассационную жалобу на судебные акты трех инстанций, которые признали... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T18:45:00+03:00
2026-02-02T18:45:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
здоровье
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936138425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_827201269e6715fc4f4940e87cf41ab7.jpg
https://ria.ru/20251010/nauka-2047301545.html
https://ria.ru/20250729/glyukometr-2032120321.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936138425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a1d975878e35ddc88803a38cc37c42b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, здоровье, верховный суд рф
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Здоровье, Верховный суд РФ
Суд отказался пересматривать дело о тест-полосках для OneTouch

ВС России не стал пересматривать дело о тест-полосках для глюкометра OneTouch

© iStock.com / baloon111Измерение уровня сахара крови при помощи глюкометра
Измерение уровня сахара крови при помощи глюкометра - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© iStock.com / baloon111
Измерение уровня сахара крови при помощи глюкометра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Верховный суд России вернул Псковской областной клинической больнице без рассмотрения ее кассационную жалобу на судебные акты трех инстанций, которые признали незаконным приказ Росздравнадзора о госрегистрации в России в качестве медицинского изделия тест-полосок ООО "Диаконт", якобы совместимых с глюкометрами OneTouch, выпускаемыми швейцарской компанией LifeScan.
Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Марина Антонова, изучив жалобу медучреждения, не участвовавшего в деле на предыдущих стадиях, пришла к выводу, что у заявителя нет права на обжалование.
Девушка с пластырем на плече - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Саратове научились измерять уровень сахара без уколов
10 октября 2025, 09:00
Суды по заявлению LifeScan и ее российской "дочки" ООО "Лайфскан Раша" признали незаконным приказ Росздравнадзора от 1 октября 2024 года. Заявители сообщили, что они не участвовали в испытаниях тест-полосок "Авитал" для определения уровня глюкозы в крови и не давали заключения об их совместимости со своими глюкометрами.
Суды отметили, что в данном случае совместимость должна определяться производителем глюкометра, однако ответчиком "не представлено доказательств привлечения заявителей к проведению испытаний".
При этом "в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании тест-полосок "Авитал" совместно с глюкометром заявителей… заявителям может быть причинен как репутационный, так и имущественный ущерб", отметил суд первой инстанции.
LifeScan указала также на противоречия как в заключении экспертов Росздравнадзора, рекомендовавших выдать госрегистрацию, так и в регистрационном досье.
В досье, например, указаны серийные номера глюкометров OneTouch, которые якобы использовались при испытании, но устройства с такими номерами не изготавливались. Исследования условий хранения и сроков годности, которые занимают 24-25 месяцев, должны были бы начаться в июне 2022 года, когда не было не только тест-полосок, но и техусловий на их изготовление, отметил суд.
В итоге он пришел к выводу, что "исследования и испытания фактически не проводились или проведены с существенными нарушениями", а приказ противоречит не только правилам регистрации медицинских изделий, но и закону "Об основах охраны здоровья граждан", поскольку "допущено к обращению медицинское изделие, в отношении которого не подтверждены качество, эффективность и безопасность".
Тест-полоски для глюкометра - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Суд подтвердил незаконность регистрации тест-полосок для OneTouch
29 июля 2025, 13:52
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоЗдоровьеВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала