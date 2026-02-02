Суд отказался пересматривать дело о тест-полосках для OneTouch

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Верховный суд России вернул Псковской областной клинической больнице без рассмотрения ее кассационную жалобу на судебные акты трех инстанций, которые признали незаконным приказ Росздравнадзора о госрегистрации в России в качестве медицинского изделия тест-полосок ООО "Диаконт", якобы совместимых с глюкометрами OneTouch, выпускаемыми швейцарской компанией LifeScan.

Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Марина Антонова, изучив жалобу медучреждения, не участвовавшего в деле на предыдущих стадиях, пришла к выводу, что у заявителя нет права на обжалование.

Суды по заявлению LifeScan и ее российской "дочки" ООО "Лайфскан Раша" признали незаконным приказ Росздравнадзора от 1 октября 2024 года. Заявители сообщили, что они не участвовали в испытаниях тест-полосок "Авитал" для определения уровня глюкозы в крови и не давали заключения об их совместимости со своими глюкометрами.

Суды отметили, что в данном случае совместимость должна определяться производителем глюкометра, однако ответчиком "не представлено доказательств привлечения заявителей к проведению испытаний".

При этом "в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании тест-полосок "Авитал" совместно с глюкометром заявителей… заявителям может быть причинен как репутационный, так и имущественный ущерб", отметил суд первой инстанции.

LifeScan указала также на противоречия как в заключении экспертов Росздравнадзора, рекомендовавших выдать госрегистрацию, так и в регистрационном досье.

В досье, например, указаны серийные номера глюкометров OneTouch, которые якобы использовались при испытании, но устройства с такими номерами не изготавливались. Исследования условий хранения и сроков годности, которые занимают 24-25 месяцев, должны были бы начаться в июне 2022 года, когда не было не только тест-полосок, но и техусловий на их изготовление, отметил суд.