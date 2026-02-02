Рейтинг@Mail.ru
Более 90% регионов оснастили современным оборудованием для лучевой терапии - РИА Новости, 02.02.2026
16:36 02.02.2026
Более 90% регионов оснастили современным оборудованием для лучевой терапии
Современным оборудованием для проведения лучевой терапии оснащены 95% регионов России, сообщила главный внештатный специалист-радиотерапевт министерства... РИА Новости, 02.02.2026
общество
россия
донецкая народная республика
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
россия
донецкая народная республика
общество, россия, донецкая народная республика, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПациент проходит лечение на радиохирургической системе Elekta Axesse, предназначенной для лучевой терапии и уничтожения раковых опухолей, в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова
Пациент проходит лечение на радиохирургической системе Elekta Axesse, предназначенной для лучевой терапии и уничтожения раковых опухолей, в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Современным оборудованием для проведения лучевой терапии оснащены 95% регионов России, сообщила главный внештатный специалист-радиотерапевт министерства здравоохранения РФ, заместитель директора по радиологическим методам лечения НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Марина Черных.
Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака, прошла в понедельник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Витамины - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Минздрав перечислил препараты для лечения при гриппе
27 января, 15:49
"На сегодняшний день из 89 регионов, включая новые территории, 95% оснащены современным оборудованием для проведения лучевой терапии", - сказала Черных на пресс-конференции.
Она добавила, что в ДНР сейчас идет монтаж современного линейного ускорителя, который планируется в ближайшие месяцы запустить в эксплуатацию.
"Единичные регионы, самые удаленные, где недоступен этот вид лечения, но четко налажена маршрутизация в другие близлежащие крупные онкологические центры. И в год проходит в стране 180 тысяч законченных случаев дистанционной лучевой терапии. Много это или мало, сложно сказать, но это очень достойная цифра", - заключила специалист.
Девушка на приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В России предложили новый метод лечения бактериальных болезней глаз
17 декабря 2025, 12:37
 
Общество Россия Донецкая Народная Республика Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России) Здоровье - Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
