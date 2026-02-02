Более 90% регионов оснастили современным оборудованием для лучевой терапии

"На сегодняшний день из 89 регионов, включая новые территории, 95% оснащены современным оборудованием для проведения лучевой терапии", - сказала Черных на пресс-конференции.

"Единичные регионы, самые удаленные, где недоступен этот вид лечения, но четко налажена маршрутизация в другие близлежащие крупные онкологические центры. И в год проходит в стране 180 тысяч законченных случаев дистанционной лучевой терапии. Много это или мало, сложно сказать, но это очень достойная цифра", - заключила специалист.