Более 90% регионов оснастили современным оборудованием для лучевой терапии
Более 90% регионов оснастили современным оборудованием для лучевой терапии - РИА Новости, 02.02.2026
Более 90% регионов оснастили современным оборудованием для лучевой терапии
Современным оборудованием для проведения лучевой терапии оснащены 95% регионов России, сообщила главный внештатный специалист-радиотерапевт министерства... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T16:36:00+03:00
2026-02-02T16:36:00+03:00
2026-02-02T16:36:00+03:00
Более 90% регионов оснастили современным оборудованием для лучевой терапии
Минздрав: 95% регионов оснастили современным оборудованием для лучевой терапии
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Современным оборудованием для проведения лучевой терапии оснащены 95% регионов России, сообщила главный внештатный специалист-радиотерапевт министерства здравоохранения РФ, заместитель директора по радиологическим методам лечения НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Марина Черных.
Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака, прошла в понедельник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"На сегодняшний день из 89 регионов, включая новые территории, 95% оснащены современным оборудованием для проведения лучевой терапии", - сказала Черных на пресс-конференции.
Она добавила, что в ДНР
сейчас идет монтаж современного линейного ускорителя, который планируется в ближайшие месяцы запустить в эксплуатацию.
"Единичные регионы, самые удаленные, где недоступен этот вид лечения, но четко налажена маршрутизация в другие близлежащие крупные онкологические центры. И в год проходит в стране 180 тысяч законченных случаев дистанционной лучевой терапии. Много это или мало, сложно сказать, но это очень достойная цифра", - заключила специалист.