В квартире в Ростовской области нашли тела супругов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти супругов, тела которых обнаружили в квартире в городе Красный Сулин Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.
Как утверждают местные СМИ, речь идет о враче центральной больницы Красносулинского района и его супруге.
По информации следствия, в органы поступило сообщение о том, что в квартире на улице Гагарина в городе Красный Сулин обнаружены тела 56-летних супругов с признаками отравления угарным газом.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Осмотр места происшествия показал, что в квартире была установлена газовая колонка. Следователь назначил судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти и проверки технического состояния газового оборудования.