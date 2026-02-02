Рейтинг@Mail.ru
В квартире в Ростовской области нашли тела супругов
17:11 02.02.2026
В квартире в Ростовской области нашли тела супругов
В квартире в Ростовской области нашли тела супругов - РИА Новости, 02.02.2026
В квартире в Ростовской области нашли тела супругов
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти супругов, тела которых обнаружили в квартире в городе Красный Сулин Ростовской области, сообщает СУСК... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
красный сулин
россия
ростовская область
красный сулин
россия
ростовская область
происшествия, красный сулин, россия, ростовская область
Происшествия, Красный Сулин, Россия, Ростовская область
В квартире в Ростовской области нашли тела супругов

Врача и его супругу нашли мертвыми в квартире в Ростовской области

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти супругов, тела которых обнаружили в квартире в городе Красный Сулин Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.
Как утверждают местные СМИ, речь идет о враче центральной больницы Красносулинского района и его супруге.
По информации следствия, в органы поступило сообщение о том, что в квартире на улице Гагарина в городе Красный Сулин обнаружены тела 56-летних супругов с признаками отравления угарным газом.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Осмотр места происшествия показал, что в квартире была установлена газовая колонка. Следователь назначил судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти и проверки технического состояния газового оборудования.
Следователь СК России у квартиры в Балаково, где были обнаружены тела шести человек - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Установлены личности еще двух погибших в квартире в Саратовской области
ПроисшествияКрасный СулинРоссияРостовская область
 
 
