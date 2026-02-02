Подозреваемых в убийстве россиянина перевезли из Бангкока в тюрьму Паттайи

БАНГКОК, 2 фев - РИА Новости. Россиян, подозреваемых в похищении, убийстве и расчленении пропавшего в начале января в Таиланде гражданина РФ Михаила Емельянова, перевезли из Бангкока в тюрьму Паттайи, сообщили РИА Новости в отделе полиции.

Емельянов пропал 7 января. По словам его близких, он ушел на встречу с партнерами по бизнесу. Полиция Паттайи вела его поиски с середины января по заявлению матери о пропаже сына. Ранее в полиции сообщали РИА Новости, о том, что от похитителей поступали сообщения родным Емельянова с требованиями выкупа в размере 120 тысяч долларов.