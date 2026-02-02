https://ria.ru/20260202/tailand-2071738421.html
Подозреваемых в убийстве россиянина перевезли из Бангкока в тюрьму Паттайи
происшествия
паттайя
таиланд
россия
михаил емельянов (политик)
паттайя
таиланд
россия
происшествия, паттайя, таиланд, россия, михаил емельянов (политик)
БАНГКОК, 2 фев - РИА Новости. Россиян, подозреваемых в похищении, убийстве и расчленении пропавшего в начале января в Таиланде гражданина РФ Михаила Емельянова, перевезли из Бангкока в тюрьму Паттайи, сообщили РИА Новости в отделе полиции.
Двое российских граждан были задержаны в столице Таиланда
по подозрению в похищении и убийстве россиянина, расчлененное тело которого было обнаружено в городе Паттайя
в воскресенье.
"Обоих подозреваемых в похищении, убийстве и сокрытии трупа гражданина России Михаила Емельянова
, задержанных в воскресенье в Бангкоке
, доставили в тюрьму города Паттайя", - сообщили агентству в полиции.
В Паттайе, по словам собеседника агентства, продолжатся следственные мероприятия и допросы подозреваемых.
Емельянов пропал 7 января. По словам его близких, он ушел на встречу с партнерами по бизнесу. Полиция Паттайи вела его поиски с середины января по заявлению матери о пропаже сына. Ранее в полиции сообщали РИА Новости, о том, что от похитителей поступали сообщения родным Емельянова с требованиями выкупа в размере 120 тысяч долларов.