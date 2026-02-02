Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемых в убийстве россиянина перевезли из Бангкока в тюрьму Паттайи - РИА Новости, 02.02.2026
15:34 02.02.2026
Подозреваемых в убийстве россиянина перевезли из Бангкока в тюрьму Паттайи
Россиян, подозреваемых в похищении, убийстве и расчленении пропавшего в начале января в Таиланде гражданина РФ Михаила Емельянова, перевезли из Бангкока в... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
паттайя
таиланд
россия
михаил емельянов (политик)
происшествия, паттайя, таиланд, россия, михаил емельянов (политик)
Происшествия, Паттайя, Таиланд, Россия, Михаил Емельянов (политик)
Подозреваемых в убийстве россиянина перевезли из Бангкока в тюрьму Паттайи

В Таиланде подозреваемых в убийстве Емельянова доставили в тюрьму Паттайи

БАНГКОК, 2 фев - РИА Новости. Россиян, подозреваемых в похищении, убийстве и расчленении пропавшего в начале января в Таиланде гражданина РФ Михаила Емельянова, перевезли из Бангкока в тюрьму Паттайи, сообщили РИА Новости в отделе полиции.
Двое российских граждан были задержаны в столице Таиланда по подозрению в похищении и убийстве россиянина, расчлененное тело которого было обнаружено в городе Паттайя в воскресенье.
Паттайя - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января
1 февраля, 14:16
"Обоих подозреваемых в похищении, убийстве и сокрытии трупа гражданина России Михаила Емельянова, задержанных в воскресенье в Бангкоке, доставили в тюрьму города Паттайя", - сообщили агентству в полиции.
В Паттайе, по словам собеседника агентства, продолжатся следственные мероприятия и допросы подозреваемых.
Емельянов пропал 7 января. По словам его близких, он ушел на встречу с партнерами по бизнесу. Полиция Паттайи вела его поиски с середины января по заявлению матери о пропаже сына. Ранее в полиции сообщали РИА Новости, о том, что от похитителей поступали сообщения родным Емельянова с требованиями выкупа в размере 120 тысяч долларов.
Максим Гарбузов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай
1 февраля, 07:33
 
