https://ria.ru/20260202/svr-2071657605.html
Париж ищет возможности посеять хаос в ЦАР, заявила СВР
Париж ищет возможности посеять хаос в ЦАР, заявила СВР - РИА Новости, 02.02.2026
Париж ищет возможности посеять хаос в ЦАР, заявила СВР
Администрация президента Франции Эммануэля Макрона продолжает искать возможности посеять хаос в Центральноафриканской республике, сообщило пресс-бюро Службы... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:05:00+03:00
2026-02-02T11:05:00+03:00
2026-02-02T11:06:00+03:00
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20260202/svr-2071657008.html
париж
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, эммануэль макрон, россия
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Россия
Париж ищет возможности посеять хаос в ЦАР, заявила СВР
СВР: в Париже продолжают искать возможности посеять хаос в ЦАР